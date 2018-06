Gedanken kleben an Nutella-Fingern

Anzeige

Heidelberg.Zwei Jahre haben sie sich intensiv mit dem Sterben und der Situation von Familien beschäftigt, die um Kinder bangen und trauern. Dann haben sie Ja zum Leben gesagt und sind zum dritten Mal Eltern geworden: Susen und Karsten Stanberger aus Recklinghausen haben das Buch geschrieben und den Verein Grasbeißerbande gegründet.

Sohn Vico kam vor neun Wochen zur Welt – mitten in den Vorbereitungen zur Ausstellung in Heidelberg, erzählt Vater Karsten Stanberger. Da war die Widmung im Buch schon gedruckt – sie gilt Tochter Nala (12) und Sohn Deik (9). „Dass wir mit neun Jahren Abstand noch einmal Eltern geworden sind, geht eindeutig auf die Beschäftigung mit den Kinderzitaten zurück“, sagt der Autor. Eigentlich habe das Paar zwar immer vier Kinder haben wollen, doch dieses Bild sei nach dem zweiten Kind verblichen. Die Beschäftigung mit der Endlichkeit des Lebens, zu der die Kinderfragen sie geführt hätten, habe zur Rückbesinnung geführt darauf, „was uns wichtig ist und was wir noch leben wollen.“ An ein Schlüsselerlebnis vor der Arbeit am Buch erinnert sich Stanberger besonders: Als sein damals fünf Jahre alter Sohn ihn zum Abschied vor einer Dienstreise umarmen wollte, stieß er ihn weg – die Nutella-Finger des Kleinen drohten das weiße Hemd und den Anzug zu ruinieren. „Als ich unterwegs war, habe ich mich gefragt: Was hast Du gemacht? Was wäre, wenn Du jetzt ins Gras beißt?“

Vor dem Buch hatte das Paar – sie ist systemische Beraterin und Führungskraft eines Softwareunternehmens, er Vertriebsexperte und Businesscoach – keinerlei Kontakt zur Kinderhospizarbeit. Inzwischen wissen beide, dass dort nicht nur geweint, sondern viel gelacht wird. „Der Grund, warum die Menschen dort sind, ist nicht der Tod, sondern das Leben“, formuliert Stanberger einen Satz, über den der Zuhörer erst einmal nachdenken muss. „Beschämend“ findet der Autor, dass sich die Kinderhospizarbeit ganz überwiegend aus Spenden finanzieren muss. „Es sollte doch in einem reichen Staat wie dem unseren möglich sein, sich um diese 50 000 Familien mit schwerstkranken Kindern zu kümmern“, richtet er einen Appell an die Politik. miro