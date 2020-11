Heidelberg.Wegen der Corona-Pandemie sind die meisten Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag am 15. November abgesagt worden. In drei Heidelberger Stadtteilen finden laut einer Mitteilung der Stadt jedoch weiterhin Feierlichkeiten statt:

Pfaffengrund: Kranzniederlegung des Stadtteilvereins Pfaffengrund am Samstag, 14. November 2020, um 15 Uhr am Gedenkstein an der Evangelischen Auferstehungskirche, Obere Rödt 11

Rohrbach: Die Rohrbacher Gedenkveranstaltung findet nicht öffentlich statt; ein Video der Kranzniederlegung wird auf der Facebook-Seite des Stadtteilvereins unter de-de.facebook.com/stadtteilverein.rohrbach veröffentlicht

Wieblingen: Feierstunde des Stadtteilvereins Wieblingen am Sonntag, 15. November 2020, um 10 Uhr auf dem Vorplatz der katholischen Kirche St. Bartholomäus, Wallstraße 27

In ganz Deutschland wird zum Volkstrauertag der Opfer von Gewaltherrschaft und Kriegen gedacht.

