Gedrängelt, gegen Mauer geprallt und geklagt

Anzeige

Unfall beim Öffnen der Tür am Straßenrand: In einer 6,5 Meter breiten Straße ist ein Sicherheitsabstand von 60 Zentimetern zu parkenden Autos ausreichend. Dies hat das Amtsgericht bei einem Unfall in Edingen-Neckarhausen entschieden. Eine Frau wollte aus ihrem Auto aussteigen. Eine Autofahrerin fuhr mit meinem Mindestabstand von 60 Zentimetern vorbei und erwischte die Tür trotzdem. Sie klagte und bekam Recht. In schmalen Straßen gilt nicht der übliche Abstand von einem Meter, sondern ist in solchen Fällen eine variable Größe.

Unfall beim Ausparken auf einem öffentlichen Parkplatz: Die Klägerin fuhr auf dem Parkplatz neben dem Haus der Jugend aus ihrer Parklücke und erwischte dabei ein Auto, das gerade vorbeifuhr. Die Klägerin wollte den Schaden geteilt haben, weil sie eine Mitschuld bei der Kontrahentin sah. Dem widersprach das Amtsgericht. Der Rückwärtsfahrende hat auf dem Parkplatz eine besondere Sorgfaltspflicht. „Die Bewegung ist in diesem Fall entscheidend“, so Jutta Kretz. Die Klage wurde abgewiesen. Grundsätzlich gilt auf öffentlichen Parkplätzen jedoch die Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme.

Sturz eines Fahrgastes im Bus: Geklagt hat gar nicht das „Opfer“ sondern sein Arbeitgeber, weil die Mitarbeiterin nicht zur Arbeit kommen konnte. Die Frau stieg in Ilvesheim auf dem Weg zum Job in den Bus. Noch während sie nach dem Fahrkartenkauf das Wechselgeld verstaute, fuhr der Busfahrer scharf an. Die Frau stürzte und verletzte sich. Das Busunternehmen musste den Verdienstausfall bezahlen. Zwar muss sich ein Fahrgast zügig einen Halt suchen, sodass ein Busfahrer auch schnell anfahren oder bremsen kann. Aber in diesem Fall sei der Bezahlvorgang erkennbar noch gar nicht abgeschlossen gewesen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 25.03.2018