Geheimtipps notwendig

© Rinderspacher

Zur Sperrung der Zufahrtswege zum Heidelberger Königstuhl scheint es im Internet nur zwei Meinungen zu geben. Die eine: „Selbst Schuld, wer denkt, dass er an einem Sonntag im Corona-Winter ein beliebtes Ausflugsziel problemlos aufsuchen kann. Ich bleibe ja lieber einfach zuhause.“ Die andere: „Was soll jetzt auch noch die Sperrung, wo man doch sonst nirgends hinkann? Frische Luft lasse ich mir nicht nehmen.“

Nun sind Online-Diskussionen typischerweise emotional aufgeladen, und vor allem von gegenseitigem Unverständnis geprägt. Lebenssituationen sind verschieden. Wer keine Kinder hat, kann seinen Sonntag auch problemlos auf der Couch mit einem guten Buch verbringen. Aber wer etwa kleine Kinder hat und nicht gerade in einem Haus mit Garten wohnt, der muss irgendwann auch mal raus. Und naturgemäß haben die meisten Familien nur am Wochenende Zeit für richtige Ausflüge.

Die Natur ist für sie zurzeit der einzige Zufluchtsort – Wälder und Berge sind beliebt, unter anderem weil auch einige Parks coronabedingt seit November geschlossen sind. Doch um ein zu hohes Menschenaufkommen in Wäldern zu vermeiden, könnten sich die Behörden vom Vorgehen im Mannheimer Luisen- und Herzogenriedpark etwas abschauen.

Als die Parks in den warmen Monaten geöffnet waren, wurde nämlich der Zutritt geregelt. Nur eine bestimmte Anzahl an Menschen durfte sich in einem Park aufhalten – auch wenn die Personenobergrenze in der Praxis kaum erreicht wurde. In Waldgebieten ist es zwar schwieriger, Besucherzahlen zu messen, aber nicht unmöglich – die Polizei kontrolliert ohnehin und könnte, bereits bevor es zum Verkehrschaos kommt, informieren.

Allerdings: Die Sperrung der Zufahrtswege zum Königstuhl am Sonntag war notwendig – wenn Autos wild geparkt werden, ist ein Gebiet zu voll. Wer im Corona-Winter die Natur bestaunen will, kommt also um eins nicht herum: Er muss sich ein Geheimtipp-Ausflugsziel suchen, das nicht Hinz und Kunz kennen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.01.2021