„Geist Heidelberg“ lockt Nobel- und Pulitzerpreisträger nach Heidelberg

Freuen sich auf die Vorträge (v.l.): Eckart Würzner und Jakob Köllhofer. © DAI

Heidelberg.Nobel- und Pulitzerpreisträger geben sich in den nächsten Wochen die Klinke in die Hand: Zum neunten Mal organisiert das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) – unterstützt von der Stadt– das Internationale Science-Festival „Geist Heidelberg. Bis Mitte Dezember stehen fast 50 Vorträge, Debatten und Diskussionen auf dem Programm. Zur offiziellen Eröffnung am Freitag, 18. Oktober, spricht der britische Nobelpreisträger Paul Nurse über „Wissenschaft als Revolution“. Beginn ist um 20 Uhr.

Der Zellbiologe zeigt auf, wie die Naturwissenschaften und ihre Entdeckungen das Leben in der Zivilisation verändert haben. Für seine Erkenntnisse über Regulatoren der Zellteilung hat der Krebsforscher 2001 den Medizin-Nobelpreis erhalten. DAI-Direktor Jakob Köllhofer und Oberbürgermeister Eckart Würzner haben das Programm und die Idee von „Geist Heidelberg“ am Montag bei einem Pressegespräch vorgestellt.

Fakten Basis für Entscheidung

Bräuchte die hochkarätig und international besetzte Veranstaltungsreihe noch einen Untertitel, er würde vielleicht „Fakten statt Fake-News“ lauten: „Entscheidungsfindung auf Wissensbasis“ müsse das Ziel sein, sagt der Stadtchef.„Das Programm trägt dazu bei, dass Heidelberg seine Position als eines der wichtigsten Wissenschaftszentren weiter festigt“, ist Würzner sicher. „Geist Heidelberg setzt auf Neugierde und lustvolle Sachlichkeit“, formuliert Köllhofer. Er fügt hinzu: „Wir hoffen auf spannende Diskussionen.“ Nur selten käme man solch hochkarätigen Wissenschaftlern so nahe, könne mit ihnen debattieren und bei Themen nachhaken.

Von Kosmologie über Medizin bis zur Umwelt: Die Themenbreite ist groß. So beschäftigt sich Ingo Fietze am Sonntag, 20. Oktober, um 17 Uhr mit Schlafstörungen und ihren Folgen. Und mit Peter Wohlleben ist am 13. November der wohl bekannteste deutsche „Wald-Lobbyist“ zu Gast. Wegen des großen Interesses ist für seinen Vortrag der Hörsaal Chemie (Im Neuenheimer Feld 252) reserviert worden. „Das geheime Band zwischen Mensch und Natur“ ist der Abend überschrieben. Drei Tage zuvor kommt einer der einflussreichsten Evolutionsbiologen in die Aula der Neuen Universität: Richard Dawkins richtet sich mit seinem Buch „Atheismus für Anfänger“ besonders an Jüngere. Den „neuen Antisemitismus“ nimmt Deborah Lipstadt am 16. November um 20 Uhr ins Visier. Die Historikerin aus New York erhielt weltweit vor fast 20 Jahren Aufmerksamkeit, als sie gegen Haulocaust-Leugner David Irving einen Gerichtsprozess gewann.

> Zur Webseite: www.geist-heidelberg.de

