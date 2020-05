„Geisterschiff“ gleitet auf Werbefahrt über den Neckar

Heidelberg.„Sie können nicht zu uns, dann kommen wir zu Ihnen“, steht auf einem Banner am Rumpf der „Europa“: In Zeiten von Corona, wo der Tourismus am Boden liegt, leidet auch die „Weiße Flotte“, die normalerweise jetzt Hochsaison hätte. Geschäftsführer Karl Hofstätter schickte das Schiff aus dem Jahr 1969, das 2009/10 aufwändig saniert wurde, nun auf eine Rundfahrt von Neckarsteinach bis Heidelberg und zurück. Mit dem Hinweis, dass man heute schon Bonus-Gutscheine „für die Zeit danach“ erwerben kann. Das geht online oder im Büro unterhalb der Stadthalle: „Wir wollen uns auch in Erinnerung halten“, erklärt Hofstätter. An Bord der Europa, die Platz für 300 Passagiere hat, war neben Kapitän Chris Götz nur die Band Ortsteilcombo. Die Wieslocher heiterten Beobachter am Ufer mit Musik auf. Bild: Philipp Rothe

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.05.2020