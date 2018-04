„Gemalte“ Speisen duften

Anzeige

Heidelberg.Clara ist eigentlich nicht direkt aus Paris angereist, um die syrische Küche kennenzulernen. Aber an der Seite ihrer Heidelberger Austauschschülerin Olivia lernt die 13-Jährige deren Alltag kennen – und der führt beide zusammen an diesem Tag in den Altstadt-Jugendtreff „CityCult“. In der Küche duftet es nach Zwiebeln, Knoblauch, Zitrone und frischen Kräutern. Ward Joumaa aus Damaskus zeigt zwölf Kindern des Osterferienprogramms, wie man Gerichte seiner Heimat zubereitet – und liebevoll dekoriert.

Die achtjährige Leonora rührt andächtig klein geschnittene Zwiebeln hin und her, die in einem Wok im Fett gläsern gedünstet werden. „Am liebsten esse ich Spaghetti mit Tomatensauce“, verrät das Mädchen. Heute gibt es etwas ganz anderes: Die angeschwitzten Zwiebeln kommen mit angerösteten Pinienkernen in eine Backform, darauf werden die Kinder gebratenes Hackfleisch geben und schließlich Reis: „Nachdem es im Ofen war, kippen wir alles um, so dass der Reis unten auf dem Teller liegt“, erklärt Ward in beeindruckend gutem Deutsch.

Im Juni 2016 wiedereröffnet „CityCult“ (Klingenteichstraße 24) ist der Jugendtreff in der Altstadt – eine Kooperation der Stadt und der Evangelischen Altstadtgemeinde Heiliggeist-Providenz. Wegen dringender Sanierungsarbeiten musste der beliebte Altstadt-Treff übergangsweise in den Theaterkeller des Hölderlin-Gymnasiums ziehen. Eigentlich sollten die Arbeiten 18 Monate dauern, doch es wurden 33 Monate. Im Juni 2016 wurde die Villa Klingenteich wiedereröffnet. Neben Angeboten die ganze Woche über ab 13 Uhr in der Villa Klingenteich organisiert „CityCult“ Ferienprogramme und Freizeiten, zum Beispiel im Pfälzerwald. www.citycult-heidelberg.de

Daheim Bistro geleitet

Mitte 2015 ist er aus Syrien vor dem Bürgerkrieg nach Europa geflohen. Früher hat der heute 27-Jährige in seiner Heimatstadt ein Bistro geführt. Als die ersten Bomben fielen, hatte keiner mehr Muße, Essen zu gehen. Und bald wurde das kleine Restaurant zerstört. „Schau mal, so geht es einfacher“: Langsam und druckvoll rollt Ward eine Zitrone auf der Tischplatte hin und her. Frido (9), der mit Schwester Klara (11) gekommen ist, verfolgt die Bewegung aufmerksam und streckt die Hände aus: „Das möchte ich auch machen.“ Während die Zitrone in die kleinen Hände wechselt, erklärt Ward, dass durch die Rollbewegung die Zellen aufgebrochen werden. „Dann hast Du es einfacher, den Saft rauszuholen.“ „CityCult“, der Altstadt-Jugendtreff, hat schon mehrmals Kochkurse für Kinder in den Ferien angeboten. „Küche der Nationen“ heißt eine Reihe, in der unter anderem Eltern den Nachwuchs-Kochlöffelschwingern die Spezialitäten ihrer jeweiligen Heimat näherbringen. Diesmal sollte es eine „Küche der Begegnung“ mit Menschen auf der Flucht werden, wie „CityCult“-Leiter Markus Tiemeyer erklärt, der die Nachmittage mit FSJ’ler Joshua organisiert. Am anderen Tag zeigte Bisola (35), dreifache Mutter aus Nigeria, wie man Bananen frittiert, Mais kocht und knusprige Hähnchenschlegel in Kokosfett röstet. Mit Begeisterung knacken die Kinder Kokosnüsse und schneiden sie klein. Ursula Hummel von der Hotelfachschule hatte den Kontakt zu der sanften Frau hergestellt, die die Kinder als erfahrene Mutter gut im Griff hat.