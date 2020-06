Gemeinderat entscheidet über Ankunftszentrum und PHV

Heidelberg.Im Westen Heidelberg wächst in den nächsten Jahren ein neuer Stadtteil: 10 000 Menschen sollen hier leben, 5000 Arbeitsplätze entstehen. Am Donnerstag, 18. Juni, entscheidet der Heidelberger Gemeinderat über den Masterplan Patrick-Henry-Village (PHV). Außerdem geht es um die Verlagerung des Ankunftszentrum auf ein Areal in Wieblingen. Zwei Beschlüsse, eine Kernfrage: Was wird aus der

...