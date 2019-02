Gemeinderat: Land soll informieren

Heidelberg.Einstimmig haben die Heidelberger Gemeinderäte gestern Abend den Beschluss gefasst, vom Land Baden-Württemberg weitere Informationen zur vorgeschlagenen Verlagerung des Ankunftszentrums für Geflüchtete zu fordern. In der Diskussion ist ein Umzug von der Konversionsfläche Patrick Henry Village in die Wolfsgärten in Wieblingen.

Das Land soll detaillierte Informationen zu Größe und Ausstattung liefern. Vor dem Hintergrund „einer wahrscheinlichen Ablehnung der Verlagerung von Patrick Henry Village nach Wieblingen“ wird das Land außerdem aufgefordert, nach Alternativen „in Heidelberg und der Region“ zu forschen.

Dieser Kompromiss war nach langer Diskussion kürzlich in nicht-öffentlicher Diskussion im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss (SEVA) formuliert worden. Ein neuerlicher Ergänzungs-Antrag der Heidelberger brachte dennoch eine 20-minütige Diskussion in Gang. Sprecher Wolfgang Lachenauer hatte gewünscht, zusätzlich den Passus aufzunehmen, dass das Patrick Henry Village nicht mehr zur Verfügung stehe, weil das Areal kurzfristig der Internationalen Bauausstellung zur Verfügung gestellt werden soll. Bei einem längeren Verbleib des Ankunftszentrums würde der Fertigstellungstermin innerhalb der IBA-Phase gefährdet.

„Machtwort“ von Eckart Würzner

Nach engagierter Diskussion und einem „Machtwort“ von Oberbürgermeister Eckart Würzner zog Lachenauer den Antrag zurück. Alle Räte votierten nun für den gemeinsam erarbeiteten Beschluss aus dem SEVA. Konsens gibt es außerdem darüber, dass auf Heidelberger Gemarkung kein Ankerzentrum entstehen soll. Bei diesem Modell werden Geflüchtete nicht nur empfangen, medizinisch untersucht, registriert und können einen Asylantrag stellen - sondern es werden abgelehnte Asylbewerber auch abgeschoben. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019