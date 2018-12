Gemeinderat stimmt für Betriebshof-Verlegung an Ochsenkopf

Nachts werden Straßenbahnen im Betriebshof in der Bergheimer Straße geparkt, gewartet und gereinigt. Der Gemeinderat hat nun für die Verlegung an den Ochsenkopf gestimmt.

Mit einer Mehrheit von 27 zu 15 Stimmen hat der Heideberger Gemeinderat am Donnerstagnachmittag entschieden, dass der RNV-Betriebshof an den Ochsenkopf verlegt werden kann. „Vielen Dank, ein wichtiges Zeichen“ bedankte sich Oberbürgermeister Eckart Würzner bei den Fraktionen. Um den neuen Strandort wird seit Jahren gerungen. Der alte Standort an der Bergheimer Straße müsste dringend modernisiert werden. Nun soll dort ein neues Stadtquartier mit bezahlbaren Mieten und einer Grünfläche entstehen, die mindestens die Hälfte des Areals einnimmt.