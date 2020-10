Gemeinsam forschen, lehren und lernen

Heidelberg.Im Annelie-Wellensiek-Zentrum für Inklusive Bildung (AW-ZIB) der Pädagogischen Hochschule forschen, lehren und lernen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam. Mitarbeiter des Zentrums, die als kognitiv beeinträchtigt gelten, bringen sich als Bildungsfachkräfte selbst in die Hochschullehre ein. Voraussetzung für den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz sei ein erfolgreicher Abschluss einer dreijährigen Vollzeitqualifizierung, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. Und dies sei deutschlandweit einmalig, so eine Sprecherin. Die Hochschule und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer eröffneten das neue inklusive Zentrum am vergangenen Freitag.

Ministerin gratuliert

„Es ist ein strahlendes Beispiel für echte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“, sagte Bauer laut einer Mitteilung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. „Ich bin stolz, dass uns dieser Pionier in einem so wichtigen Thema wie Inklusion gelungen ist“. Das Land Baden-Württemberg unterstützt das Hochschulzentrum mit einer halben Million Euro – zunächst im laufenden und im kommenden Jahr. Als „Experten in eigener Sache“ würden die angestellten Bildungsfachkräfte im Heidelberger Zentrum die hochschulische Lehre zur Inklusion durch die Perspektive von Menschen mit Behinderungen bereichern, heißt es weiter in der Mitteilung des Ministeriums.

Sie würden Einblicke in ihre Lebenswelten, in Inklusions- und Exklusionserfahrungen geben und landesweit Lehrveranstaltungen anbieten. „Die Nachfrage ist bereits im laufenden Wintersemester sehr hoch“, so das Wissenschaftsministerium. So wird mit einem Begleitteam am AW-ZIB an drei Forschungsvorhaben gearbeitet: „Untersuchung der Wirkungen der Bildungsarbeit“, „Evaluation und Weiterentwicklung der Bildungsangebote“ und „Evaluation und Weiterentwicklung der Qualifizierung“.

Erinnerung an frühere Rektorin

Namensgeberin für das Zentrum ist die 2015 verstorbene ehemalige Rektorin der Pädagogischen Hochschule Annelie Wellensiek. Sie sei – so das Ministerium – der Überzeugung gewesen, dass alle Menschen das Recht auf Bildung und Teilhabe an der Gesellschaft hätten. „Ich bin überzeugt, dass das Hochschulzentrum hier einen wertvollen Beitrag leisten kann,“ sagte Bauer. Auch an der Hochschule Mannheim sollen die Mitarbeiter ihre Erfahrungen in die Lehre einbringen. soge

