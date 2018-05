Anzeige

Eltern und Kinder mit und ohne Behinderung können gemeinsam Sport treiben. Ein entsprechendes Angebot mit dem Titel „der gemeinsame Start in den Sport“ stellt die Sportgemeinschaft Heidelberg-Kirchheim am kommenden Montag (4. Juni) um 15 Uhr vor. Die 14-tägigen Kurse richten sich an Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren und deren Eltern. Den Angaben zufolge sollen Grundlagen im Turnen vermittelt, aber auch andere Sportarten kennengelernt werden. Es gehe darum, koordinative und konditionelle Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern. Der Spaß stehe m Vordergrund. Anmeldungen und Infos bei der Sportgemeinschaft in der Pleikartsförsterstraße 130, Telefon: 06221/71 23 25 und per E-Mail: geschaeftsstelle@sgk-sport.de. mpt