„Genieße jede Schulstunde“

Heidelberg.„Ich muss zugeben, dass die ersten Wochen ziemlich überwältigend waren, da ich mit vielen Leuten geredet habe, doch niemanden wirklich kannte. Es hat ein wenig Zeit gebraucht, mich an mein neues Umfeld zu gewöhnen“, fasst die 15-Jährige die ersten Wochen an der amerikanischen Schule zusammen: Seit rund einem halben Jahr besucht Lina Reinstorf eine amerikanische Highschool in Idaho. Mit dem Auslandsjahr in den Staaten erfüllt sich Lina einen langersehnten Wunsch, der durch das Parlamentarische Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestag ermöglicht wurde.

Ihren Paten Karl A. Lamers (CDU) lernte Lina vor ihrer Abreise kennen. In einem Brief an den Bundestagsabgeordneten gab die Heidelbergerin nun eine erste Rückmeldung zu ihren Erlebnissen.

Viele gemeinsame Interessen

Die 15-jährige Schülerin lernte ihre Gastfamilie schon vor der Abreise kennen – ob Mails oder Bilder – der sympathische erste Eindruck bestätigte sich mit dem persönlichen Kennenlernen der Familie aus Boise. „Wir teilen viele gemeinsame Interessen“, schildert Lina ihr amerikanisches Familienleben in ihrem Brief an Lamers. Neben gemeinsamem Kochen, Theaterbesuchen oder Musikvorführungen hilft Lina als neues Familienmitglied auch im Haushalt. Anschluss in der Schule fand Lina nicht von Anfang an. In Heidelberg besucht die 15-Jährige eine kleinere Schule. „In Idaho bin ich an einer großen Schule mit rund 1500 Mitschülern“, sagte die Schülerin kurz vor ihrer Abreise im Juli. Zu den ersten Eindrücken zählten viele neue Gesichter und Gewohnheiten. Mittlerweile verbringt Lina ihre freien Nachmittage nach der Schule mit Freunden.

Mit Schwimmteam gewonnen

Bereits in Deutschland ging die Heidelbergerin ihrem Hobby dem Schwimmen nach. Vor ihrer Abreise nahm Lina Kontakt mit dem Schwimmlehrer in Boise auf, um dem Schulteam beitreten zu können. Nach ihrer Ankunft blieb Lina kaum Verschnaufzeit: Einmal tief einatmen und dann der Sprung ins kalte Becken – „am Tag nach meiner Ankunft hatte ich ein Vorschwimmen“, schreibt die 15-Jährige.

Stolz schildert sie in ihrem Brief, dass sie einen Platz in der besten Trainingsgruppe bekommen hat. Nach der Schule stehen bei Lina daher erstmal keine Hausaufgaben auf dem Programm, sondern eineinhalb Stunden Schwimmtraining. Das Engagement der Austauschschülerin zahlt sich aus: „Der Höhepunkt dieser Saison waren die regionalen Meisterschaften, in denen ich schwimmen durfte.“ Gemeinsam mit ihrem Team gewann Lina den Meistertitel.

Neben ihrem sportlichen Interesse begeistert sich Lina auch für Kunst und nutzt den Abschluss der Schwimm-Saison um Kunstangebote ihrer Schule zu besuchen. „Ich habe mich für das nächste Semester in drei Kunstkurse eingetragen und zeichne nebenbei viel mit meinen Freunden“, berichtet Lina von ihrem Stundenplan für das kommende Halbjahr. Auch die ersten Unterschiede zum deutschen Schulsystem hat die 15-Jährige schon festgestellt: „Im Gegensatz zu Deutschland konnte ich hier meine Schulfächer basierend auf meinen Interessen wählen. Deshalb genieße ich jede Schulstunde sehr und bin motiviert, Neues zu lernen.“ Neben Kunstkursen besucht Lina auch Fächer in Englisch, Amerikanischer Geschichte, Politik und Spanisch als Fremdsprache.

Ehrenamtlich engagiert

„Lina vereint tolle schulische Leistungen sowie soziale und politische Kompetenzen“, verdeutlichte Pate Lamers beim Kennenlerntreffen im Spätsommer. Die engagierte Jugendliche unterstützt deshalb auch an ihrer Schule in Boise soziale Projekte, ist unter anderem Mitglied im „Key-Club“, der über freiwillige Arbeit informiert.

Im „Humanitarian-Club“ hilft Lina dabei, Probleme in der Nachbarschaft zu lösen. Der Club sammelt beispielsweise Hygieneartikel für Flüchtlinge in der Stadt. Ehrenamtlich unterstützt Lina Leichtathletik-Turniere sowie Musikauftritte oder Messen. „Mein nächstes Ziel ist es, regelmäßig bei einer Tafel auszuhelfen und Hilfsbedürftigen Essen auszuteilen“, berichtet Lina.

Pate Lamers wünscht Lina in seinem Antwortschreiben weiterhin eine spannende Zeit in den Vereinigten Staaten und vor allem eine Rückkehr mit vielen Erinnerungen. „Gerade in der heutigen Zeit ist es für junge Menschen wichtig, sich mit den Werten und der Kultur des anderen Landes vertraut zu machen“, so Lamers.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019