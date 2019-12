Genießerküche im alten Spielzeugmarkt

Heidelberg.Wo früher Regale mit Wasserpistolen und Bobbycars standen, reihen sich jetzt Sitzbänke, Stühle und Tische aneinander. Im ehemaligen Spielwarenladen „Toys’R Us“ in der Blücherstraße begrüßt der Gastronom Swen Schmidt als einer von vier Geschäftsführern seit dieser Woche seine Gäste im Pop-up-Restaurant „stories“.

Das Konzept lautet, für eine begrenzte Zeit an wechselnden Orten deren Geschichte zum Inhalt der jeweiligen Einrichtung und des entsprechenden Menüs zu machen. Nach dem alten Bahnbetriebswerk in Wieblingen und dem Palais Prinz Carl am Kornmarkt ist es die dritte Station. „Wir erzählen immer eine neue Geschichte“, erklärt Swen Schmidt den Namen seines temporären Lokals, das laut eigener Aussage in Deutschland bisher einmalig ist. Es gebe zwar auch andere Pop-up-Restaurants, die aber nicht wie er Ort, Menü und Inneneinrichtung zu einem Gesamtkunstwerk verbänden. „Wir wollen keine bestimmte Klientel anlocken und setzen nicht auf Luxus“, betont Swen Schmidt.

Möbel und Dekoration entwarf Wolfram Glatz von der Heidelberger Designagentur Kontrast. Er richtete auch das Restaurant „Neo“ in der Bahnstadt ein, das Schmidt ebenfalls betreibt. Ursprünglich hätte das dritte „stories“ Ende Oktober im Alten Hallenbad eröffnen sollen, doch konnten sich die Veranstalter nicht mit dem Vermieter einigen. „Wir hatten vier Wochen, ein neues Motto und eine Dekoration zu erarbeiten“, erinnert sich Glatz an die stressige Zeit, die ihm und den Handwerkern viel abverlangte. Herausgekommen ist eine komfortable Einrichtung aus farbigen Holzkonstruktionen.

Spaß und Leichtigkeit

„Let’s play“: Passend zum Motto soll die Einrichtung „Spaß und Leichtigkeit vermitteln, aber nicht vom Essen ablenken“, sagt Glatz. Für die kulinarische Komponente ist Dominik Markowitz zuständig. Der Sternekoch stand unter anderem im „Le Corange“ in Mannheim am Herd. Für das „stories“ kocht er ein Menü, das auch an die Fernsehserie „The Simpsons“ anknüpft. Zum Überraschungsmenü sei hier nur verraten, dass bekannte Gemüse wie Spinat, Rote Beete und Weißkohl mit einem Kürbis, einer Jakobsmuschel und einem Donut auf ungewohnte Kombinationen eingehen. Mit 77 Euro an Werktagen und 88 Euro an Wochenenden hat das Menü ohne Weinbegleitung zwar seinen Preis, doch der Gast bekommt fünf Gänge, die sowohl wegen ihres Geschmacks als auch ihrer Präsentation in Erinnerung bleiben. Das gilt insbesondere für das Eis- und Schokoladenarrangement zum Dessert. Bei der Anmeldung kann man zwischen einem vegetarischen und einem Menü mit Fleisch und Meerestieren wählen. Die Bar steht auch nicht angemeldeten Gästen noch bis Ende März offen. Wohin es das „stories“ dann verschlägt, steht noch nicht fest. hhf

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019