Gericht fordert strengere Sperrzeiten

Das hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Karlsruhe am Donnerstag mitgeteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Bislang ist in den Nächten von Montag bis Mittwoch um 1 Uhr Schluss, in der Nacht auf Freitag um 3 Uhr und in den Nächten auf Samstag und Sonntag um 4 Uhr.

„Das ist eine große Erleichterung für die von uns vertretenen Anwohner. Damit besteht die Hoffnung, in Zukunft wieder etwas mehr Nachtru Anwalt Werner Finger, der die Klage im Namen von 31 Altstadtbewohnern eingereicht hatte.

Die Heidelberger Stadtverwaltung begrüßt „grundsätzlich die Klarheit des Urteils“ und die Nennun g von konkreten Uhrzeiten, kommentiert Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson. Die Verwaltung werde nach der Sommerpause die nächsten Schritte mit dem Gremium klären. Dazu gehöre auch die Frage, ob juristisch gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts vorgegangen wird.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.08.2019