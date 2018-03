Gericht kippt Sperrzeiten in Heidelberger Altstadt

Anzeige

Heidelberg.Ab sofort dürfen die Kneipen in der Heidelberger Altstadt wieder länger aufhaben: Unter der Woche muss nun erst um 3 Uhr geschlossen werden, Samstag und Sonntag um 5 Uhr. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass die bisherige Regelung (2 beziehungsweise 4 Uhr) unwirksam ist.

Begründet wird die VGH Entscheidung damit, dass die Interessen der Anwohner nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Geklagt hatten drei Altstadtbewohner, die den Lärm in den Nachtstunden als unzumutbar betrachten. Paradoxerweise wird es für sie nun – zumindest vorübergehend – noch ungünstiger für sie: Da die städtische Verordnung gekippt ist, tritt automatisch die baden-württembergische Gaststättenverordung in Kraft. Und die besagt unter Paragraf 9: „Die Sperrzeit für Schank- und Speisewirtschaften sowie für öffentliche Vergnügungsstätten beginnt um 3 Uhr, in Kur- und Erholungsorten um 2 Uhr. In der Nacht zum Samstag und zum Sonntag beginnt die Sperrzeit um 5 Uhr. Sie endet jeweils um 6 Uhr.“

Die Stadt möchte nun so schnell als möglich eine neue Sperrzeitenverordnung in den Gemeinderat bringen, bestätigt eine Sprecherin. Die Verwaltung möchte den Fraktionen die „eins plus drei“-Regelung vorschlagen: Montag bis Donnerstag dürften Kneipen bis ein Uhr des nächsten Tages öffnen, am Wochenende bis drei Uhr.