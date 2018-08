Gericht spricht 30-Jährigen frei

Heidelberg.Alper G. schlingt die Arme um seine Mutter und vergräbt das Gesicht im Stoff ihrer Weste. Beide weinen hemmungslos. Es sind Tränen der Erleichterung, die der kleine, sportliche Mann vergießt. Am Anfang des Tages noch als mutmaßlicher Trickbetrüger in den Saal des Heidelberger Landgerichts geführt, steht nach rund sechseinhalb Stunden Verhandlung ein Freispruch aus Mangel an Beweisen. Die

...