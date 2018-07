Geschichten schreiben

Anzeige

Heidelberg.Zum Start der Sommerferien in dieser Woche warten beim traditionellen Sommer-Lese-Spaß der Stadtbücherei Heidelberg stapelweise aktuelle Bücher auf alle Kinder von 8 bis 11 Jahren. Es gibt auch einige Veranstaltungen.

Bei der Bilderbuchzeit wird am Freitag, 27. Juli, das Bilderbuch „So viele Beine!“ und am Freitag, 31. August, „Paddington wird Gärtner“ vorgelesen. Die Vorlesestunde für Kinder ab vier Jahren startet um 16 Uhr in Kooperation mit Mentor Heidelberg, den Leselernhelfern.

Andrea Liebers lädt ein

Am Mittwoch, 8. August, von 10 bis 16 Uhr können sich alle Jungautoren von 8 bis 11 Jahren beim Schreibworkshop „Ein verrückter Sommer“ mit der Kinderbuchautorin Andrea Liebers (Bild: Sofie Weber) ausprobieren: Alles dreht sich um das Schreiben einer Geschichte, in der es vor Spannung und Abenteuerlust nur so knistert. Von Fantasy über Krimi, Abenteuer, Grusel und Geistergeschichten – alles ist erlaubt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldestart ist am 25. Juli in der Kinderbücherei (Telefonnummer: 06221/5 83 61 51).