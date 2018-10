Geschichtsverein feiert 25-Jähriges

Heidelberg.Seit 25 Jahren bringt ein Kreis engagierter Stadthistoriker die Ereignisse vergangener Epochen näher: Der Heidelberger Geschichtsverein würdigt sein Jubiläum am 6. Dezember um 19 Uhr mit einem Festakt im Palais Morass (Kurpfälzisches Museum). Den Festvortrag hält Hermann Wiegand, Vorsitzender des Mannheimer Altertümervereins. Vor dem Fest gibt es noch zwei Termine: Am 8. November sind Interessierte um 20 Uhr zum offenen Stammtisch willkommen („Da Mario“, Rohrbacher Straße 3) und am Sonntag, 11. November, gibt es um 14 Uhr einen Stadtrundgang ab dem Alten Synagogenplatz in der Altstadt. Überschrift: „Als die Synagogen brannten – Novemberpogrom 1938“. Norbert Giovannini leitet den Rundgang. miro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018