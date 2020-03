Gesichter der Demenz im Heidelberger Justizgebäude

Heidelberg.„Das Leuchten in den Augen“ heißt eine Ausstellung mit Fotos von demenzkranken Menschen, die bis 24. März im Erdgeschoss des Heidelberger Justizzentrums zu sehen ist. Fotograf Sven Fritzsch hat Momentaufnahmen von demenzerkrankten Menschen im Erzählcafé des Gerontopsychiatrischen Zentrums am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden festgehalten. Er begleitete Sozialarbeiterin Monika Hanke bei der biografischen Arbeit mit den Patienten. Das Projekt wurde von Illenauer Stiftungen gefördert und soll helfen, die Krankheit von ihrem Stigma zu befreien. Anlass der Ausstellung war der Dritte Betreuertag, bei dem die Ehrenamtlichen Informationen unter anderem zu aktuellen rechtlichen Entwicklungen bekamen.Jutta Kretz, Amtsgerichts-Direktorin, begrüßte die Besucher am Dienstagabend. miro

