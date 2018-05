Gespenstisch stille „Hexennacht“

Anzeige

Heidelberg.Bernd Köster steht in dem großen Rund der Thingstätte auf dem Heiligenberg. Er ist zufrieden: „Unser Konzept ist aufgegangen, so haben wir uns das vorgestellt.“ Köster blickt auf die Ränge der Arena. Sie sind komplett verwaist. Wo in den vergangenen Jahren noch zehntausende Menschen in den Mai tanzten, stehen jetzt ein Generator und große Scheinwerfer, die das Gelände taghell erleuchten. „Am Anfang, als wir entschieden haben, dass wir die Stätte abriegeln, haben viele gesagt, dass wir das nie im Leben schaffen. Nun, wir haben es geschafft.“ Es schwingt ein Hauch von Stolz in Kösters Stimme.

Die Thingstätte Die Thingstätte wurde Mitte der 30er Jahre von den Nationalsozialisten auf dem Heiligenberg gebaut. Als eine von gut 60 Stätten sollte sie an germanische Kulturen anknüpfen. Sie waren vor allem für völkische Theaterstücke gedacht, die der Propaganda dienen sollten. Mit dem Aufkommen des Radios verloren die Stätten aber an Bedeutung. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel die Heidelberger Stätte, heute steht sie unter Denkmalschutz. Nachdem sie einige Male als Ort für Konzerte diente, ist die Nutzung inzwischen unwirtschaftlich geworden. cvs

Bernd Köster ist Leiter des Heidelberger Ordnungsamtes und dafür zuständig, dass das Verbot der „Hexennacht“ auf dem Heiligenberg in diesem Jahr durchgesetzt wird. Dafür hat er 1,6 Kilometer Zaun ziehen lassen, die das Gelände rundherum schützen. 20 Kräfte eines Sicherheitsdienstes sind im Einsatz, um die Arena bis in die frühen Morgenstunden zu bewachen. Außerdem sind noch für den Fall der Fälle Feuerwehrleute vor Ort, die Polizei hat die wichtigsten Zugangswege zur Stätte abgeriegelt. Insgesamt kostet die Aktion einen mittleren fünfstelligen Betrag, allein der Zaun schlägt mit einem Preis von 40 000 Euro zu Buche.

Aus Sicht des Ordnungsamtsleiters hatte die Stadt aber keine andere Wahl, als die Feier abzusagen: „Es ist eigentlich ein Weltwunder, dass bei den bisherigen Hexennächten nichts passiert ist.“ Vor allem der Weg zur Stätte sei gefährlich, voller Steine. Und das Technische Hilfswerk habe ihm von einem zentralen Feuer „apokalyptischen Ausmaßes“ erzählt, dass sonst auf der alten Bühne der Arena gebrannt habe.