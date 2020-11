Gespräch zu Diskriminierung

Heidelberg.Autorin und Schulamtsdirektorin Florence Browkoski-Shekete stellt ihre Autobiografie "Mist, die versteht mich ja! Aus dem Leben einer Schwarzen Deutschen" am Freitag, 27. November, um 18 Uhr online in der Reihe „Heidelberger Antidiskriminierungsgespräche“ vor. In die „Zoom“-Konferenz kann man sich unter https://bit.ly/3l4ykHM einloggen. Alle Vorträge der Reihe sind auf der Website von Mosaik Deutschland unter www.mosaik-deutschland.de einsehbar.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020