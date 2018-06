Gespräche mit dem Baum führen

Anzeige

Heidelberg.Ein künstlicher Baum hängt in einer Ecke der Ausstellung. Dahinter steht die Frage von Marie, fünf Jahre alt („Ich will nicht im Herbst sterben. Da ist alles so traurig. Kannst Du die Blätter nicht wieder dranmachen?“). Davor fragt „der Tod“ die Besucher: „Was würdest Du mit Deiner Zeit anstellen, wenn es mich nicht gäbe?“. Auf grünen Zetteln in Blätterform notieren die Gäste anonym ihre Antworten, die sie anschließend in den Baum hängen. Hier eine Auswahl der Besucher-Antworten:

„Jeden Tag in die Natur gehen und in den Wald, um mit den Bäumen zu sprechen.“

„Vertrödeln, weil das Leben dann unendlich viel Zeit hätte.“