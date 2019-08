Gestohlene Räder eingelagert

Mannheim/Weinheim.Wegen Beihilfe zum Diebstahl muss ein 40-jähriger Mann aus Weinheim für zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Der Mann war nach Auffassung des Landgerichts Mannheim an zwei Fahrraddiebstählen im großen Stil beteiligt. Eine Bande hatte im Mai 2018 bei zwei Einbrüchen in einen Großhandel und ein Ladengeschäft in der Schweiz insgesamt 70 hochwertige Fahrräder im Wert von insgesamt rund 350

...