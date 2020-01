Getsafe expandiert

Heidelberg.Das junge Versicherungsunternehmen Getsafe aus Heidelberg dringt mit einer digitalen Hausratsversicherung in den britischen Markt vor. Gerade Menschen zwischen 20 und 35 Jahren zeigten sich dort sehr offen, Finanzdienstleistungen über das Smartphone abzuwickeln, sagte Getsafe-Mitgründer Christian Wiens laut Mitteilung.

Der geplante Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) ist demnach für die Pläne nebensächlich gewesen. Getsafe hat eine eigenständige britische Tochtergesellschaft mit Sitz in London gegründet. „Damit können wir völlig unabhängig von politischen Entscheidungen operieren“, sagte Wiens.

Getsafe, 2015 in Heidelberg gegründet, hat im vergangenen Jahr die Beschäftigtenzahl von etwa 40 auf 80 verdoppelt. Im Vertrieb arbeitet Muhyddin Suleiman, früherer Spitzenmanager beim Wieslocher Finanzdienstleister MLP.

Der digitale Versicherer will in den kommenden Monaten und Jahren in „allen wichtigen europäischen Märkten“ aktiv sein. Für Österreich gebe es schon konkrete Pläne, erklärte eine Sprecherin. In Deutschland soll noch in diesem Jahr die erste digitale Lebensversicherung von Getsafe verfügbar sein. jung

