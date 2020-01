Gewerbeflächen im Fokus

Heidelberg.Die Tochtergesellschaft S Immobilien macht ihrer Mutter Sparkasse Heidelberg dieses Jahr besonders viel Freude. Sie überrascht mit einem Rekordergebnis von 354 vermarkteten Objekten im Gesamtwert von 125 Millionen Euro und fährt damit mehr als sechs Millionen Euro an Provisionen ein –und das im 25. Jahr des Bestehens.

Laut S Immo-Geschäftsführer Georg Breithecker hat sein Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr eine Trendwende geschafft. Vorbei die Zeiten, in denen vor allem die Vermarktung von Wohnungen in der Bahnstadt Heidelberg die Hauptrolle spielte und zwischen 40 und 50 Prozent des Umsatzes ausmachte. „Wir sind in Sachen Gewerbeimmobilien stark geworden. Durch unsere 50-Prozent-Beteiligung am Heidelberger Innovation Park (HIP) konnten wir hier deutlich zulegen. Inzwischen sind schon alle Bestandsimmobilien vermarktet – vor allem an IT-Unternehmen, die hier noch dieses Jahr einziehen“, so Breithecker. Auch in Sachen Vermietung von Büroflächen geht es voran, beispielsweise am Europaplatz auf der anderen Seite des Bahnhofs, wohin die Sparkasse auch selbst 2022 umziehen will.

Ein Schwerpunkt soll der Service für Kommunen bei der Erschließung von Neubaugebieten oder Arealen auf Konversions- und Fabrikflächen bleiben. Dabei beteiligt sich das Unternehmen bereits bei der Entwicklung der Flächen – bis hin zum Verkauf von Grundstücken und fertigen Häusern und dem Angebot der Finanzierung. S Immobilien Heidelberg gehöre im Sparkassenranking seit Jahren zu den Top drei im Land Baden-Württemberg, so Breithecker. jüg

