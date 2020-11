Gewissheit in zwanzig Minuten

Heidelberg.Mindestens ein roter Strich muss in dem kleinen Fenster des Teststreifens zu sehen sein – der Kontrollstrich. Sind zwei rote Striche zu erkennen, heißt das: „möglicherweise positiv“. Was in diesem Fall negativ wäre. Denn dieser vermeintliche „Schwangerschaftstest“ zeigt eine wahrscheinliche Infektion mit dem Coronavirus an. Seit Montag bietet das private Bildungsunternehmen „F+U“ in einer

...