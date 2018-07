Glänzende Karossen in der Heidelberger Altstadt

Anzeige

Rhein-Neckar.Auf dem Marktplatz glänzten die polierten Karosserien der Oldtimer gestern um die Wette – zwischen den Schmuckstücken drängten sich die Menschenscharen. „Die Stimmung ist richtig klasse. Man kommt kaum durch, weil so viel los ist“, freute sich ADAC-Sprecherin Alexa Sinz. Gemächlich tuckerten die Fahrer der Rallye Heidelberg Historic in die Altstadt und wurden mit begeistertem Applaus begrüßt. „Die Autos fahren im Minutentakt ein. Am Ende des Tages sind dann 185 Fahrzeuge hier vorbeigekommen.“ Der Höhepunkt: ein 95 Jahre alter Bentley 3 Litre TT, der älteste Oldtimer der Rallye. Zwei Pannenhelfer sind unterwegs, um bei Problemen zu helfen. vs (Bild:Rothe)