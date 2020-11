Glas von Haltestelle zerstört - Zeugen gesucht

Heidelberg.Zersplittert ist am Mittwochabend die Scheibe der Haltestelle Heuauer Weg in Heidelberg-Kirchheim. Die Polizei war informiert worden, dass sich an der Haltestelle Jugendliche aufhalten und Alkohol konsumieren würden. Gegen 20.45 Uhr trafen die Beamten dort vier 15- und 16-Jährige an. Sie erzählten, dass eine halbe Stunde zuvor ein Jugendlicher mit einem Messer die Haltestellenwand zerstört habe und dann mit einer Dreiergruppe in einen Bus Richtung Sandhausen eingestiegen sei. Berufsfeuerwehr und ein Verkehrsmeister des Verkehrsverbundes sicherten die Haltestelle. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 06221/34180 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020