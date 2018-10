Glückstag in der Stadthalle?

Heidelberg.Glück hat viele Facetten – und ist für jeden Menschen auch individuell. Etwas für andere zu tun macht viele Menschen ein bisschen glücklicher. Und so ist bei einer Diskussionsveranstaltung im Alten Hallenbad, zu dem das „Körperwelten“-Museum einlud, die Idee zu einem besonderen „Glückstag“ enstanden. Mathias Schiemer, Chef von Heidelberg Marketing, hat den ersten Impuls gegeben. Die rund 180 Zuhörer im Frauenbad-Veranstaltungsraum können nun Ideen einbringen und Unterstützung anbieten – andere natürlich auch.

„Machen wir es doch einfach“, schlägt Schiemer vor und bietet die Stadthalle als Ort für eine solche Veranstaltung an, bei der „wer auch immer“ glücklich gemacht werden soll. Bedürftige, Kranke, Traurige – wie der noch offene Termin gestaltet wird, soll sich herauskristallisieren aus den Mails, die Schiemer nun an info@heidelberg-marketing.de (Betreff: „Glück“) erwartet. Inhaltlich steht bislang nur das Motto: „Gemeinschaft tut etwas Gutes.“

Aus einem Seminar an der Mannheimer Universität ist Gina Schölers Hauptbeschäftigung geworden: Die selbsternannte „Glücksministerin“ leitete die Diskussion. Robert Montoto vom Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH weiß, dass nicht nur Konzerte und Ausstellungen Glücksmomente auslösen, sondern vor allem soziale Kontakte. In Zeiten, in denen von den Menschen eine stetige Selbstoptimierung verlangt werde – vielfach auf Kosten anderer – sei Achtsamkeit besonders wichtig.

Personalexpertin Karola Schmitt berichtete von Seminarangeboten bei ihrem Arbeitgeber: Unter dem Titel „SAP for You“ stünden Empathie und Achtsamkeit im Mittelpunkt. Obwohl bereits über 180 Kurse stattfanden, seien weitere 6000 Mitarbeiter auf der Warteliste: „Es tut den Menschen gut und dem Unternehmen auch.“

Hochgefühl nie dauerhaft

Boris Böttiger, Doktorand am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI), arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, die im Leben oft nicht so viel Glück hatten. Sowohl Glücklich- als auch Unglücklichsein könne zum Teil „antrainiert“ werden. Denn Glück entsteht im Körper. Und: „Glücksmomente dauern nie ewig“, weiß Angelina Whalley, Kuratorin der „Körperwelten“-Ausstellung, dass die Botenstoffe, die uns so viel Auftrieb geben, sich auch wieder verflüchtigen – bis zum nächsten Hochgefühl. Das sei schon rein körperlich bedingt. „Es muss auch Momente geben, in denen wir wieder runterkommen.“

