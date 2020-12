Glühwein-Set ausverkauft

Heidelberg.Gut eine Woche vor dem Fest waren Glühwein, Tassen, Magenbrot und gebrannte Mandeln ausverkauft: Das Geschenkset „Build your own Heidelberger Weihnachtsmarkt (Bastel Dir Deinen eigenen Heidelberger Weihnachtsmarkt)“ von Heidelberg Marketing ist seit Anfang Dezember 7500 Mal verkauft worden.

Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, und Joe Schwarz, Leiter der Eventabteilung, hatten die Idee, um Schausteller zu unterstützen, die dieses Jahr ihre Fahrgeschäfte und Buden nicht aufstellen durften.

Von den 19,50 Euro je Paket gehen sechs Euro an sie. Verteilt wird das Geld über zwei Schausteller-Verbände. Unterstützt durch viele helfende Hände wurden teils in Sonderschichten die Sets von Hand gepackt. Allein 2200 Pakete gingen beim „Drive-In“ am 5./6. Dezember auf dem Neckarmünzplatz weg. Auch Supermärkte, ein Kaufhaus und die Schausteller selbst boten die dunkelrosa Pakete an. miro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.12.2020