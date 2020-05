Golfen – mit dem Fuß

Dirmstein.So mancher erfahrene Kicker hat sich hier schon vor Ärger ein imaginäres Loch ins Knie gebohrt. Im pfälzischen Dirmstein – inmitten von Weinbergen zwischen Frankenthal und Grünstadt gelegen – tut sich ein viele Hektar großes Areal auf, das sich in den vergangenen Jahren als Garten Eden für Fußballer erwiesen hat. Hier muss das Runde nichts ins Eckige, sondern ins Loch. Auf 18 Bahnen und auf einer Gesamtlänge von 1800 Metern heißt die Herausforderung, so wenige Schüsse wie möglich zu brauchen, um ins Ziel zu gelangen. Egal, ob Funparcours oder Premiumparcours, der Spaß bleibt derselbe – wenn man denn trifft. Die Betreiber haben sich auf die Corona-Zeit eingestellt und lassen derzeit nur Zweierteams zu, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Für weniger erfolgreiche Kicker bleibt am Ende der Trost einer Hopfenkaltschale (Bier) auf der Sonnenterrasse des Restaurants. Erholung kann so einfach sein. Info: .www.soccerpark-dirmstein.de (Bild: Bernhard Zinke)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020