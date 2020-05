Golfer gegen „Kommerzialisierung“

Neustadt/Heidelberg.Eine „Wertegemeinschaft zum Wohl des Golfsports“ haben drei renommierte Golfclubs der Metropolregion Rhein-Neckar mit Beginn der Saison in diesem Monat geschlossen. Der Golfclub Pfalz in Neustadt-Geinsheim, der Golfclub Heidelberg-Lobenfeld und der Golfclub Mannheim-Viernheim wollen damit ein „Statement gegen die zunehmende Kommerzialisierung ihres Sports“ setzen. „Wir wollen die gute Tradition des Golfsports schützen und negativen Entwicklungen entgegentreten, mit denen wir uns zunehmend konfrontiert sehen,“ sagt Michael Löffler, der Präsident des Golfclubs Pfalz. Die seit dem 1. April agierende Interclub-Wertegemeinschaft „Premium-Partnerclubverbund Rhein Neckar Pfalz“ sieht ihren Zusammenschluss als gemeinsame „Antwort auf Golf zum Discountpreis“ wie „pay and play“ – Angebote, die in der Metropolregion immer öfter anzutreffen sind. „Gepflegte Natur und Artenvielfalt auf unseren Plätzen, aber auch Jugendarbeit und sportliche Cluberfolge stehen nicht zum Ausverkauf,“ begründet auch Pfalzclub-Vorstandsmitglied Axel Rohr die Initiative der drei Clubs.

Die Wertegemeinschaft bietet ab sofort Mitgliedern der drei Clubs Spielrecht ohne zusätzliche Kosten auf den drei clubeigenen Anlagen – sowohl für private Runden als auch für Clubturniere: „Damit haben rund 4 000 Golfer der Region die Möglichkeit, ihrer Passion ohne Startzeiten nachzugehen,“ Bei den drei Clubs werden Mitgliedsbeiträge ausschließlich für den Unterhalt und die Pflege von Platz und Einrichtungen oder für Investitionen genutzt – die Vorstände arbeiten allesamt ehrenamtlich.

Die drei Gründungsmitglieder der Wertegemeinschaft erhoffen sich durch diese bisher einmalige Verbindung auch einen Mitgliederzuwachs: „Ein Clubbeitritt wird für Neugolfer dadurch deutlich attraktiver,“ heißt es in einer Stellungnahme des Neustadter Clubs. „Golf ist Sport in der Natur – und den bieten die drei hochwertigen und unterschiedlichen Anlagen in einer erholsamen Umgebung.“ rs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.05.2020