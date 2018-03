„Gourmet-Restaurant war der Plan“

Anzeige

Heidelberg.Es ist ein Satz mit Symbolcharakter, den Andrea Großmann kurz vor Sitzungsschluss murmelt. „Wir sind hier so schnell noch nicht am Ende“, sagt die Richterin mehr zu sich als zu den Anwesenden im Saal des Heidelberger Landgerichts. Nach viereinhalb Stunden Zeugenbefragung sind die Fronten am zweiten Verhandlungstag im Zivilstreit um den Alten Kohlhof zwischen Stadt und Familie Hofbauer weiter verhärtet. Da der Gemeinderat einen Vergleichsvorschlag zuletzt abgelehnt hatte, sehen sich beide Parteien nun vor Gericht wieder.

Hauptstreitpunkt war gestern, ob die Familie Hofbauer in dem Anwesen auf dem Königstuhl ein Restaurant betrieben hat, bevor Oberbürgermeister Eckart Würzner am 25. Januar 2017 das Rückkaufrecht geltend machte. „Es war von Beginn an der Plan, dort ein Gourmet-Restaurant zu betreiben“, berichtet Florian Hofbauer, Sohn der Beklagten, im Zeugenstand. Er selbst habe das Objekt aufgetan und den Kauf in die Wege geleitet. Die Frau des Vorbesitzers, der zu dieser Zeit im Koma gelegen habe, sei häufig auf das Landgut Lingenthal gekommen, das damals noch den Hofbauers gehörte, und habe über finanzielle Probleme geklagt. „Sie wollte mir ihr Küchenequipment verkaufen und später das Lokal verpachten“, sagt er. Über die Schwester des damaligen Eigentümers sei es schließlich zum Kauf der Immobilie gekommen, in der laut Grundbuch bis 2022 ein Lokal betrieben werden muss. „Von der Pflicht haben wir erst beim Kaufvertrag erfahren“, sagt Hofbauer. „Aber das war kein Problem, da wir ohnehin ein Restaurant geplant hatten.“

Schnell habe sich gezeigt, dass der Sanierungsbedarf höher war als angenommen. „Wände, Böden, Rohre – alles musste raus, das Ding war tot“, so Hofbauer. Dann habe die Stadt Fristen gesetzt und alles sehr schnell gehen müssen. „Wir mussten improvisieren, aber im Januar 2017 waren wir betriebsbereit“, sagt er. Am 15. Januar habe es die Eröffnung gegeben, über die in der Presse zu lesen war. Seitdem könnten Kunden, wie es für Gourmet-Restaurants üblich sei, drei Monate im Voraus reservieren. Seither seien schon einige Gruppen bewirtet worden.