Graffitti-Sprüher an Skater-Anlage

Heidelberg.Wegen illegaler Graffittis sind in der Nacht auf Dienstag zwei Frauen im Skater-Park in Bereich Feuerbachstraße/Im Bosseldorn kurzfristig festgenommen worden. Sie stehen im Verdacht, gemeinsam mit einer weitere Person gesprüht zu haben. Einer Polizeistreife waren nach eigenen Angaben gegen 0.50 Uhr zuvor drei Fahrräder aufgefallen, deren Besitzer die Flucht ergriffen. Bei der Suche nach Verursachern sei zunächst ein 40-jähriger Mann festgestellt worden. Er habe einen Platzverweis bekommen. Eine 19-jährige und eine 30-jährige Frau wurden schließlich auf einer Treppe im Eingangsbereich kontrolliert. Auf der Anlage waren zahlreiche frische Graffitis in blauer und roter Farbe angebracht. In einem Gebüsch und im Bereich der Treppe seien zwei Spraydosen aufgefunden und sichergestellt worden. Gegen alle drei Personen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.09.2020