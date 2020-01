Grapscher schlägt zu

Heidelberg.Ein Betrunkener hat im Bereich des Bismarckplatzes mehrere Personen mit einer Flasche angegriffen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wird der 41-Jährige beschuldigt, am späten Freitagabend zunächst zwei unbekannte Frauen am Gesäß begrapscht zu haben. Anschließend soll der Mann auch eine 17-Jährige unsittlich angefasst haben. Zwei Zeugen im Alter von 21 und 31 Jahren bemerkten den Vorfall gegen 22.30 Uhr und griffen couragiert ein. Daraufhin nahm der 41-Jährige eine leere Wodkaflasche, schlug um sich und traf die beiden Helfer mehrfach. Der 17-Jährigen gelang es laut Polizei schließlich, dem Angreifer die Flasche aus der Hand zu nehmen. Dies veranlasste den Betrunkenen, ihr ins Gesicht zu schlagen.

Beamte, die in der Nähe auf Streife waren, trennten die beiden Parteien. Rettungskräfte versorgten die leicht verletzten 21- und 31-Jährigen. Der Angreifer war so betrunken, dass ein Alkoholtest nicht möglich war. Er kam über Nacht in Polizeigewahrsam. Zeugen, insbesondere die beiden begrapschten Frauen, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/99 17 00 zu melden. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020