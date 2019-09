Gratulation von Kultusministerin

Heidelberg. „So geht’s nicht weiter - Krise, Umbruch, Aufbruch“: Dieses Thema hat auch Schüler aus der Region inspiriert. Sieben von ihnen sind gestern beim alle zwei Jahre ausgeschriebenen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten in Stuttgart als Landessieger ausgezeichnet worden. Mit ihnen freuen sich zwei Gymnasien aus Heidelberg und das Carl-Benz-Gymnasium Ladenburg. Am Freitagmittag sind die Preisträger von der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann, Caroline Gritschke (Haus der Geschichte Baden-Württemberg), und Thomas Paulsen (Mitglied des Vorstands der Körber-Stiftung) ausgezeichnet worden.

Von der Elisabeth-von-Thadden-Schule in Heidelberg sind zwei Beiträge erfolgreich gewesen: Alexandra Barbara Ziegler (16) und Marina Julia Kaiser (16) forschten zum Heidelberger Patientenkollektiv (SPK) und Leon Zorn (kleines Bild links) drehte einen Dokumentarfilm über „Donum vitae“: „Die Teilnahme am Geschichtswettbewerb war eine willkommene Abwechslung im Abiturstress für mich“, blickt er zurück.

Das SPK war eine sozialistische Therapiegemeinschaft Anfang der 1970er-Jahre in Heidelberg. Ihre Mitglieder fielen durch ihre radikalen politischen Einstellungen und durch neue Therapiemethoden auf. Die Arbeit konzentrierte sich auf die Radikalität und ihre Folgen. KFG-Schüler Marin Keimer (kleines Bild rechte Spalte) war ebenfalls unter den Besten. Er hat sich mit Syriens Geschichte 1945 bis 1965 befasst.

Maxime Peter Fritzsch (17) und Vanessa Kaupe (18) vom Carl-Benz-Gymnasium Ladenburg sowie Alitsia Ast (18) vom Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg wurden ebenso Landessieger und in Stuttgart geehrt - wir haben sie bereits in unserer Ausgabe von Freitag vorgestellt.

Die organisierende Körber-Stiftung vergibt 250 Landessiege (je 250 Euro) und 250 Förderpreise (je 100 Euro). Als erfolgreichste Schule Baden-Württembergs wird im Neuen Schloss das Nicolaus-Kistner-Gymnasium aus Mosbach geehrt. Rund 5600 Schüler haben bundesweit 1992 Beiträge eingereicht.

„Ein Kompliment an alle, die mitgemacht haben. Ich bin dankbar, dass es solche Wettbewerbe gibt, die ein Bewusstsein bei Schülern bilden“, lobte die Ministerin. „Geschichte, das Befassen mit der Vergangenheit, ist existentiell für die Gegenwart.“ Insgesamt gingen 29 Preise für den Landessieg (je 250 Euro) und 29 Förderpreise (je 100 Euro) an baden-württembergische Schüler Schüler. Das Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach erhielt den Preis als landesbeste Schule (1000 Euro).

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019