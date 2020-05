Greenpeace pocht auf mehr sichere Radwege

Heidelberg.Europäische Metropolen wie Madrid und Brüssel schaffen mehr Platz und bessere Bedingungen für den Radverkehr. In Deutschland dagegen kommt die Mobilitätswende nach Auffassung von Greenpeace zu langsam voran. In mehreren Städten rief die Umweltschutzorganisation am Samstag zu Protestaktionen auf – auch in Heidelberg. Ein Abschnitt der Neuenheimer Uferstraße war mittags für Autofahrer gesperrt. Stattdessen nutzten Radfahrer auf voller Breite den Raum. „Die rechtlichen Möglichkeiten für sichere Radwege sind da, der Bedarf auch. Was fehlt, ist der politische Wille“, teilte Katrin Scharpf, Sprecherin der Greenpeace-Gruppe Mannheim-Heidelberg, mit. Bei regnerischem Wetter blieb das Feld eher überschaubar: Die Polizei zählte am Samstag 26 Teilnehmer. (Bild: fab

