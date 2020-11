Greenpeace verleiht Heidelberg „Radwende jetzt“-Preis

Ein kompletter Fahrradreifen, den man sofort an eine Gabel schrauben könnte: Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner hat am Mittwoch eine wirklich einzigartige Auszeichnung bekommen. Greenpeace-Aktivisten würdigten mit dem Symbolpreis „Radwende jetzt“ den vorübergehend an der Kurfürsten-Anlage eingerichteten Radweg Richtung Innenstadt.

Der Radweg ergänzt auf Straßenniveau den parallel verlaufenden, höherliegenden Radweg. Das erhöht laut Stadtverwaltung die Verkehrssicherheit vor Ein- und Ausfahrten, speziell vor der Tiefgarageneinfahrt zum Supermarkt „Kaufland“. Für den Radweg verschwanden eine Autospur und elf Parkplätze. Auf einer Länge von drei Metern führt eine Rampe auf das Straßenniveau des neuen Radwegs hinunter.

„Die Novelle der Straßenverkehrsordnung ermöglicht Versuche mit der temporären Einrichtung von Radwegen“, erklärt Greenpeace-Mobilitätsexpertin Katrin Scharpf den rechtlichen Hintergrund. So entstehe mehr Raum für Radfahrer - und das mache das umweltfreundliche Verkehrsmittel noch attraktiver. hofft sie. „Eine Berechnung von Greenpeace zeigt, dass der Umstieg vom ÖPNV aufs Auto in den zehn größten Städten zu jährlich insgesamt drei Millionen Tonnen mehr CO2 führen könnten“, geht sie zudem auf mögliche Folgen der Corona-Pandemie ein.

Ihr Kollege Martin Bösel möchte nach der Preisübergabe vom Stadtchef noch wissen, warum eine Greenpeace-Anfrage vom Juni zu geplanten weiteren vorübergehenden Radwegen („Pop-up-Bike-Lanes“) bislang nicht beantwortet worden sei. „Nicht nur kurzzeitig, sondern langfristig und nachhaltig“ wolle die Stadt die Situation für Radler verbessern und tue da einiges, verwies Würzner unter anderem auf die sechs Radschnellwege, die derzeit realisiert würden.

„Radwende jetzt“ hat Greenpeace zum ersten - aber vielleicht nicht zum letzten Mal - verliehen, ergänzt Scharpf: Weitere vorbildliche Projekte der Stadt könnten dem OB theoretisch ein zweites oder weiteres Komplettrad einbringen - da könnte einiges ins Rollen kommen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.11.2020