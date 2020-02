Grenzwerte unterschritten

Heidelberg.In Heidelberg sind 2019 im dritten Jahr in Folge die Grenzwerte für Stickstoffdioxid eingehalten worden. Wie die Stadt mitteilte, betrug der NO2-Jahresmittelwert an der Messstelle in der Mittermaierstraße in Bergheim, dem höchstbelasteten Straßenabschnitt Heidelbergs, 34 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das habe die baden-württembergische Landesanstalt für Umwelt (LUBW) bestätigt. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. Die aktuellen Messergebnisse würden zeigen, dass die Anstrengungen der Stadt zur Luftreinhaltung greifen, schreibt die Verwaltung in einer Mitteilung. Um den Erfolg zu verfestigen, sei unter anderem der 30 Punkte umfassende Klimaschutz-Aktionsplan verabschiedet worden. jei

