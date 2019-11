Große Demo am Freitag

Heidelberg.Aufgrund eines Demonstrationszugs, den die „Fridays for Future“-Bewegung angemeldet hat, ist in der Innenstadt am Freitag, 29. November, zwischen 10 und 15 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Zu der Klimaschutz-Demo werden nach Angaben der Stadtverwaltung zwischen 3000 und 5000 Menschen erwartet. Der Demozug wird folgende Route nehmen: Schwanenteichanlage/Poststraße – Rohrbacher Straße – Bismarckplatz (östliche Busspur) – Sofienstraße - Theodor-Heuss-Brücke – Brückenkopfstraße – Uferstraße – Neckarvorland. In der Zeit der Demonstration werden die genannten Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Der Verkehr wird über die Kurfürsten-Anlage und die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. Zudem wird die Alte Brücke voraussichtlich zwischen 11 Uhr 15 Uhr für den Autoverkehr freigegeben. Die Ausfahrt des Parkhauses P1 in der Poststraße wird frei gehalten, so dass Benutzer des Parkhauses ungehindert in Richtung Kurfürsten-Anlage fahren können.

Bei Bussen und Bahnen der Rhein-Neckar Verkehr GmbH wird es voraussichtlich ebenfalls zu Beeinträchtigungen und gegebenenfalls zu großräumigen Umleitungen kommen. Der überörtliche Verkehr sollte den innerstädtischen Bereich in der genannten Zeit weiträumig zu umfahren. sal

