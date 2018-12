Große Mehrheit für Doppeletat

Heidelberg.Mit großer Mehrheit hat der Heidelberger Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Haushaltsplan der Stadt für die nächsten beiden Jahre verabschiedet. „Heidelberg ist eine wachsende Stadt, die ihren Bewohnern eine außergewöhnlich hohe Lebensqualität bietet. Das ist für uns auch die Maßgabe für die weitere Entwicklung. Deswegen stärken wir die Kinderbetreuung und modernisieren Schulen, bauen den Nahverkehr aus und sanieren die Infrastruktur. Und wir treten für den weiteren Ausbau von bezahlbarem Wohnraum ein. Kurzum: Wir investieren in die Zukunft unserer Stadt“, sagte Oberbürgermeiste Eckart Würzner.

Von den 214,4 Millionen Euro an Investitionen fließen allein 27,7 Millionen Euro in die Modernisierung von Schulen. Der Haushaltsplan für die kommenden beiden Jahre setzt sich zusammen aus dem Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung sowie den Änderungen, die der Gemeinderat jetzt beschlossen hat. Die Fraktionen hatten sich dabei auf einen Paketantrag verständigt.

„Wir haben einen Haushaltsentwurf auf einem sehr hohen Leistungsniveau vorgelegt. Der Gemeinderat hat nun insbesondere im Bereich Kinderbetreuung noch eine Schippe draufgelegt. Damit bieten wir künftig ein Angebot, das nahezu nicht mehr zu steigern ist. Wir befinden uns aber auch an der Grenze dessen, was wir uns leisten können“, sage Würzner. miro/zg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018