Großeinsatz in Bergheim

Heidelberg.Zwei Strafanzeigen und knapp 40 aufgedeckte Ordnungswidrigkeiten – das ist die Bilanz einer Schwerpunktkontrolle in der Bergheimer Straße. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, waren dafür am Freitagabend Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim, des Hauptzollamts Karlsruhe sowie zahlreiche Mitarbeiter der Stadt Heidelberg im Einsatz. Eine Fahrspur der Bergheimer Straße wurde zwischen Poststraße und Bismarckplatz von 18 bis 19.45 Uhr gesperrt.

Die Straße habe sich zu einem „Magnet für ein breites Besucherspektrum entwickelt“, teilte die Polizei mit. Dadurch sei es mehrmals vorgekommen, dass aggressive Besuchergruppen aufeinandertrafen und sich auch Polizeibeamten gegenüber respektlos benahmen. Kontrolliert wurden Friseurgeschäfte, Shisha-Bars und ein Döner-Imbiss. Steuerrechtliche Verstöße stellten die Beamten nicht fest. Sie erstatteten aber unter anderem eine Anzeige wegen illegalen Glückspiels und stellten 28 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstoßes gegen die Hygieneverordnung fest. fab

