Großeinsatz wegen Axt

Heidelberg.Ein junger Mann hat am Samstagvormittag einen Großeinsatz der Polizei am Heidelberger Hauptbahnhof ausgelöst, weil er mit einer in ein Leinentuch gewickelten, rund 60 Zentimeter langen Spaltaxt in einer S-Bahn unterwegs gewesen ist. Nachdem eine besorgte Mitreisende den Mann und seinen verdächtigen Gegenstand – den sie nach Angaben der Polizei für ein Gewehr hielt – per Notruf gemeldet hatte, eilten sieben Streifenwagen zum Hauptbahnhof und kontrollierten den Mann. Schließlich konnten die Polizeibeamten die Verwechslung auflösen.

Wie die Polizei berichtete, war der 27-Jährige gegen 10 Uhr in einer Bahn der S 3 von Karlsruhe nach Germersheim unterwegs. Als der Zug gegen 10.11 Uhr auf Gleis 4 des Hauptbahnhofs einfuhr, hatten die Beamten der Landes- und Bundespolizei bereits den Bereich geräumt und die wartenden Fahrgäste in Sicherheit gebracht. Bei der anschließenden Kontrolle des 27-jährigen Karlsruhers gab dieser an, auf dem Weg zu einem Bekannten in Schriesheim zu sein, um mit ihm zusammen Holz zu schlagen. Der ebenfalls 27-Jährige befand sich laut Polizei vor Ort und bestätigte die Angaben.

Nach der Personalienfeststellung und – wie die Polizei betont – „einem Gespräch über geeignete Transportmöglichkeiten eines solchen Werkzeugs“ wurde der Mann mit seiner Holzfäller-Axt entlassen. beju