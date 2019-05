Grüne im Trend bei 40 Prozent

Heidelberg.Die Grünen werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die stärkste Fraktion im neuen Heidelberger Gemeinderat. Nach Auszählung der unverändert abgegebenen Stimmzettel in 119 von 131 Wahlbezirken lag die Ökopartei mit rund 40 Prozent weit vor der politischen Konkurrenz. Sie hatte bei der Wahl 2014 noch 19,7 Prozent. Die CDU kommt demnach auf 14,1 Prozent, SPD auf 12,3 Prozent. Beide würden sechs bis sieben Prozentpunkte abgeben. Alle anderen Parteien verbuchen Ergebnisse von fünf Prozent und weniger. Die Auszählung der veränderten Stimmzettel wird das Ergebnis noch verändern, wohl aber nichts mehr am deutlichen Sieg der Grünen. Mit dem Endergebnis wird am Montag gegen 18 Uhr gerechnet. bjz

