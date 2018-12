Gruppe greift Mann an

Heidelberg.Ein 29-Jähriger ist in der Rohrbacher Straße von einer Gruppe Unbekannter zusammengeschlagen worden. Nach Angaben der Polizei kam es bei dem Aufeinandertreffen zwischen dem Heidelberger und den acht bis zehn Angreifern wegen einer zerbrochenen Flasche zu einem verbalen Streit. Dieser artete in Schläge gegen den Mann aus. Der Kampf zog sich bis zur Straße Eselsgrund/Ecke Görrestraße hin, wo ein Passant eingreifen wollte. Auch er bekam Schläge ab und begab sich deshalb in ärztliche Behandlung. Der 29-Jährige musste erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Angreifer verschwanden in Richtung Stadtmitte. Es sollen acht bis zehn Personen im Alter von 16 bis 30 Jahren gewesen sein, von denen nur ein paar deutsch gesprochen haben. Hinweise: 06221/3 41 80 . jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018