Gruppe greift Polizisten an

Heidelberg.Eine Streife von Polizeibeamten ist bei einem Einsatz in der Kettengasse am Samstagmorgen von einer 20-köpfigen Gruppe angegriffen worden. Wie die Beamten gestern mitteilten, fiel die Gruppe durch Lärmbelästigung auf. Eine Ermahnung und einen Platzverweis ignorierten die Beteiligten, die zunehmend aggressiver wurden. Die Polizei forderte eine Verstärkung von 20 Beamten samt Hundestaffel an. Neben einem Tritt gegen den Polizeihund schlug die Gruppe auch auf die Polizisten ein und beleidigte diese. Die Eskalation der Situation konnte durch Pfefferspray verhindert werden. Ein Polizeibeamter brach sich den Finger. vs

