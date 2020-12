Heidelberg.Seit Jahren lädt das Junge Theater Heidelberg in der Vorweihnachtszeit zum „Lebendigen Adventskalender“ ein. Montags bis freitags dürfen dann Familien mit Kindern ab drei Jahren und alle Junggebliebenen Geschichten, Musik, Schauspiel, Tanz und Mitmachspiele genießen. Normalerweise. Doch in diesem Jahr ist gar nichts normal. die Corona-Pandemie verhindert, was bisher selbstverständlich war.

Davon lässt sich das Junge Theater nicht unterkriegen. Der lebendige Adventskalender findet trotzdem statt – digital. „Wir haben so die Chance, auch mal andere Bereiche des Theaters zu zeigen und einen Blick hinter die Kulissen werfen“, sagt Paula Handl.

Sie ist eine von sechs jungen Frauen und Männern, die im Theater ihr Freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur (FSJ Kultur) ableisten, womit ihnen traditionell die Aufgabe zukommt, den Adventskalender zu organisieren. Täglich werden um 17 Uhr die „Türchen“ in Form von Videos auf der Homepage des Theaters sowie auf Instagram (@junges_theater_heidelberg) und Facebook (@TheaterHeidelberg) veröffentlicht. Musik, Tanz, Geschichten, Zauberkunst: Aus allen Sparten des Theaters haben sich Teilnehmer gefunden. Auch die Spielclubs sind dabei. Neben Familien mit Kindern sei der digitale Adventskalender für jeden etwas, erklärt Theaterpädagoge Markus Strobl, der die FSJler beratend unterstützt: „Eine Mischung aus gucken, wirken lassen und selbermachen.“

Bis 2018 fand der Adventskalender im Foyer des Zwinger 3 statt, zuletzt wegen steigender Besucherzahlen auf der Probebühne Friedrich 5. Insgesamt fast 700 Zuschauer waren dabei. Das Netz dürfte die Reichweite noch deutlich erhöhen – bis zum Donnerstagabend wurden allein auf Instagram die ersten drei Türchen insgesamt über 500 Mal aufgerufen.

Info: Zum Aventskalender: https://bit.ly/3g3AvdU

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020