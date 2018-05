Anzeige

In den 1930er Jahren baute die Wehrmacht hier ihre „Nachrichtenkaserne“, nach dem Zweiten Weltkrieg richteten die Amerikaner in den Gebäuden eine „Army Health Clinic“ ein, in der Militärangehörige aus der ganzen Region medizinisch behandelt wurden. Jetzt soll das geschichtsträchtige Areal im Heidelberger Süden ein grünes Wohnviertel werden. Die Gremien des Gemeinderats beraten derzeit über die Entwicklungsziele, die die Stadt für das Gebiet vorgelegt hat.

500 neue Wohneinheiten sowie 200 Wohnheimplätze sollen auf dem Areal des früheren Hospitals entstehen. Noch gehört das Gelände westlich der Karlsruher Straße (B 3) der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. „Die Stadt will das Gelände ankaufen – ein Bebauungsplan wird derzeit erstellt und soll im Herbst 2018 vom Gemeinderat beschlossen werden“, teilt das Rathaus mit.

US-Hospital Rohrbach Das Gelände des ehemaligen US-Hospitals ist etwa 9,3 Hektar groß. Derzeit sind nur 20 Prozent der Fläche bebaut. Laut Stadtverwaltung befinden sich dort neben den Klinikbauten auch Büro- und Lagergebäude sowie ein Theater und eine Sporthalle. Welche Investoren tätig werden, soll erst verkündet werden, wenn der Kauf abgewickelt ist: Derzeit gehört das Gelände noch der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

Im März 2017 hatte der Gemeinderat bereits einen Rahmenplan für das Areal verabschiedet. Er sieht vor, dass das Herz des Quartiers aus einem 7700 Quadratmeter großen Park bestehen soll. Auch auf eine Vernetzung mit den benachbarten Vierteln legen die Stadträte wert: der Hasenleiser im Westen und Rohrbach-Ost auf der anderen Seite der Karlsruher Straße.