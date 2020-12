Gurgelprobe rasch abschicken

Rhein-Neckar.„Virusfinder“ heißt die Corona-Studie der Universität Heidelberg, die in die Zielgerade geht: Seit Mitte November erhalten mehr als 28 000 Menschen in der Rhein-Neckar-Region per Post eine Einladung zur Teilnahme an der Studie. Am 18. Dezember endet die Arbeit der Labore. Bis dahin müssen alle Teströhrchen zurückgeschickt sein.

In dieser Woche verschicken die Forscher nach Mitteilung einer Sprecherin die letzten Einladungen und Probekits für einen Corona-Speicheltest. Das Forscherteam bittet die Menschen, die an der Studie teilnehmen wollen, so schnell wie möglich auf die Einladung zu antworten: „Wer ein Testkit erhält, sollte die Speichelprobe am nächsten Morgen vor dem Frühstück und dem Zähneputzen entnehmen. Die Speichelproben sollten am selben Tag, an dem sie entnommen wurden, an das Labor zurückgeschickt werden“, betont Projektmanagerin Lucia Brugnara. Die Gurgelprobe mit Salzwasser ist in Heidelberg mitentwickelt worden und derzeit nur in Studien zugelassen. Fällt der Test positiv aus, werden die Teilnehmer informiert. miro

